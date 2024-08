Sabalenka probleemloos naar derde ronde US Open, ook Zverev door

Aryna Sabalenka is doorgedrongen tot de derde ronde van de US Open. De nummer twee van de wereld ontdeed zich in iets meer dan een uur van Lucia Bronzetti (WTA-76): 6-3, 6-1.

De Belarussische, die in 2023 van Coco Gauff verloor in de finale en in 2021 en 2022 in de halve finales strandde, had in de eerste set aan één breekkans genoeg voor het binnenhalen van de set. Ook in set twee gaf ze haar Italiaanse tegenstander geen kans op haar eigen opslag.

Bronzetti wist nog één keer haar opslag te behouden en moest even later toezien hoe Sabalenka de partij met een mooi dropshot besloot.

Zverev ook door

Alexander Zverev heeft zich voor de derde ronde van de US Open geplaatst. De Duitse finalist van 2020 zette de Fransman Alexandre Müller met 6-4, 7-6 (5), 6-1 aan de kant.