Olympische held De Jong naar eerste plaats op wereldranking 3x3-basketbal

Worthy de Jong is vandaag naar de nummer één positie op de wereldranglijst van het 3x3-basketbal gestegen. Een bijzonder moment voor de Nederlandse ster, die eerder op de Olympische Spelen op fantastische wijze Oranje de gouden medaille bezorgde met een beslissende tweepunter in de verlenging tegen Frankrijk.

De 36-jarige De Jong verkeert al maanden in bloedvorm en was onder meer de uitblinker in Parijs. Hoewel hij pas in 2018 zijn debuut in het 3x3-basketbal maakte, groeide hij snel uit tot een absolute blikvanger en een sleutelspeler in het Nederlandse team.

De punten die spelers verdienen voor de individuele ranglijst zijn van belang, omdat ze ook meetellen voor de landenranglijst. Die federatieranglijst bepaalt vervolgens aan welke grote toernooien een land kan deelnemen.