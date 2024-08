Griekspoor voor het eerst naar derde ronde US Open na opgave tegenstander

Tallon Griekspoor heeft voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van de US Open bereikt. Sebastian Báez moest in de tweede set geblesseerd opgeven, nadat hij in de eerste set al een behandeling had gehad.

Voor de 28-jarige Griekspoor is het bereiken van de derde ronde een evenaring van zijn beste prestaties op een grandslamtoernooi. Het lukte hem eerder op de Australian Open en Roland Garros. In New York kwam hij in de vorige drie edities niet verder dan de tweede ronde.

Báez peelde bij vlagen enorm slordig in de eerste set en Griekspoor was haast op geen foutje te betrappen. Hij liep snel uit naar 5-0, waarna Báez aan een voetblessure behandeld werd. Na een time-out maakte de 23-jarige Báez een iets betere indruk, maar nadat hij geen van zijn drie breekkansen in set twee benut had, vond hij het wel mooi geweest.

De 28-jarige Griekspoor neemt het in de volgende ronde op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov, die negende staat op de ranking.