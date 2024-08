Honger in Sudan en buurland Zuid-Sudan: 'We verliezen een generatie'

Na bijna anderhalf jaar oorlog in Sudan blijven vluchtelingen aankomen in buurland Zuid-Sudan. Veel van hen zijn eerst binnen Sudan gevlucht en besluiten daarna toch de grens over te steken, op de vlucht voor geweld en honger. De grote instroom is merkbaar in een ziekenhuis in Renk, een stad bij de grens tussen de twee landen.

Er wordt flink gehuild in een tent op het terrein van het ziekenhuis. Het hoofdgebouw ligt al vol met kinderen is daarom uitgebreid met een noodhospitaal. Veel van de kinderen zijn ondervoed en hebben andere complicaties, zoals diarree, tuberculose of een longontsteking. De meeste patiëntjes zijn onder de 2 jaar.

Gebrek aan weerstand

In het stenen gebouw op het terrein is het relatief stil. Hier is de intensive care en liggen zwaar ondervoede kinderen, die te zwak zijn om te huilen.

Artsen hebben zich verzameld rond het bed van Biel, een jongen van bijna 3 jaar met dunne benen, die ook malaria heeft. Zijn lijf schokt, zijn temperatuur is te hoog. "Hij is in kritieke toestand", zegt een bezorgde William Piol, verpleegkundige van Artsen zonder Grenzen. "De kinderen hebben weinig weerstand om de ziektes het hoofd te bieden."