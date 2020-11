Wekdienst 8/11: Juridische strijd aangekondigd in de VS • Laatste dag Vuelta

wekdienst - AFP

Goedemorgen! Het is de dag na de verkiezingsoverwinning van Joe Biden in de VS. President Trump legt zich niet neer bij deze uitslag, hij heeft juridische stappen aangekondigd. Verder is het vandaag de laatste dag van wielerronde de Vuelta.

Het is vandaag vrij zonnig, maar in het noordoosten komt eerst lokaal mist voor. Bij een zwakke zuidoostenwind wordt het 12 tot 17 graden. In de loop van de dag vanuit het zuiden toenemende bewolking, maar het blijft op een enkele spat na vrijwel overal droog. De komende dagen blijft het licht wisselvallig en zacht herfstweer.

Weerkaart 811 - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Scriba René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland belijdt schuld voor de rol van de protestante kerk rond de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurt in de Rav Aron Schuster synagoge in Amsterdam, tijdens de jaarlijkse herdenking van de Kristallnacht in Duitsland, in de nacht van 9 op 10 november 1938.

Het is de tweede dag van de Europese kampioenschappen veldrijden. Vandaag rijden de mannen om 13.30 uur. De wedstrijd is live te zien op NPO1, NOS.nl en in de NOS-app.

Het is de laatste dag van wielerronde de Vuelta. Vandaag volgt nog de vlakke slotetappe naar Madrid. Daarin staat alleen nog de ritwinst op het spel. Primoz Roglic heeft zo goed als zeker de eindzege binnen. De Sloveense wielrenner van de Nederlandse Jumbo-Visma-ploeg behield zijn voorsprong gisteren. Wat heb je gemist? Joe Biden wil een president voor alle Amerikanen zijn, zei hij in zijn overwinningstoespraak in zijn thuisstad Wilmington in de staat Delaware. Het was de eerste keer dat Biden in het openbaar sprak, sinds hij door Amerikaanse media gistermiddag werd uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. De nieuwe president sprak verzoenende woorden. "Ik ben geraakt door het vertrouwen dat jullie me geven. Ik beloof om te verbinden, niet om te verdelen. Ik ben er niet voor de blauwe of rode staten, maar voor de Verenigde Staten." Hij sprak van "een overwinning voor het volk". De ontwikkelingen van de Amerikaanse verkiezingen blijven wij volgen in een liveblog op NOS.nl. Bekijk de hele toespraak van Biden terug:

Ander nieuws uit de nacht: 'Schoonzoon benaderde Trump over erkennen nederlaag': dat meldt CNN op basis van twee anonieme bronnen. Het is niet duidelijk wat Kushner tegen Trump zou hebben gezegd en of er iets is afgesproken.

Hier en daar schermutselingen in de VS: in sommige Amerikaanse steden is het tot kleine confrontaties gekomen tussen Trump- en Biden-aanhangers,

Deens nertsenverbod na zorg over mutatievirus: de sluiting van alle nertsenfarms is een zware klap voor Denemarken, de grootste nertsenproducent ter wereld. En dan nog even dit: David Guetta is weer de beste dj van de wereld. De Fransman staat na negen jaar weer op de eerste plek in de top 100 van het Britse tijdschrift DJ Mag, werd afgelopen avond bekend tijdens het Amsterdam Music Festival (AMF). In 2011 kreeg Guetta voor het laatst de meeste stemmen van het publiek. Daarna zakte hij op de lijst, maar hij bleef in de top 10 staan. De winnaars van vorig jaar, het Belgische duo Dimitri Vegas & Like Mike, staat dit jaar op de tweede plaats. Het is voor het eerst in negentien jaar dat er geen Nederlander meer bij de beste twee in de DJ Mag Top 100 staat. Martin Garrix, de winnaar van 2016, 2017 en 2018, is gezakt naar de derde plek en Armin van Buuren staat op plaats vier.