Milan wint eerste etappe Renewi Tour, Groenewegen en Kooij vallen hard

De Italiaanse wielrenner Jonathan Milan heeft in België de eerste etappe van de Renewi Tour gewonnen.

De renner van Lidl-Trek was in de massasprint net sneller dan Jasper Philipsen, die het voorwerk van Mathieu van der Poel had kunnen afmaken. Het ging om een rit van ruim 163 kilometer met de finish in Bilzen.

Nederlander Dylan Groenewegen kwam in de slotfase hard ten val. Datzelfde gold voor de Belg Tim Merlier.

Valpartij Kooij

Op vijftien kilometer van de finish was ook Olav Kooij, op 15 september kopman tijdens de EK op de weg, betrokken bij een valpartij. Ook renners als Nils Eekhoff, Johan Jacobs en Max Kanter lagen erbij. Hoe erg de schade is bij de renners is nog niet bekend.

De Renewi Tour in België duurt tot en met zondag. De koers telt vijf ritten en eindigt met de koninginnenrit in Geraardsbergen.