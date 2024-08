Man (25) omgekomen bij aanrijding tussen vrachtwagen en goederentrein

Bij een aanrijding tussen een vrachtwagen en een goederentrein bij het Brabantse Hooge Zwaluwe is een 25-jarige man overleden. Hij was op de trein aan het werk. De machinist raakte lichtgewond.

Het ongeluk gebeurde op een onbewaakte spoorwegovergang. De 25-jarige medewerker stond op de kop van de trein toen het ongeluk gebeurde. Hij werd door de hulpdiensten gereanimeerd, maar kon niet meer worden gered.

De chauffeur van de vrachtwagen liep ook lichte verwondingen op, meldt de politie. Hij is aangehouden voor betrokkenheid bij het veroorzaken van een ernstig ongeval. De politie zegt dat dat "vrij gebruikelijk" is na een dodelijk ongeval of een ongeval waarbij iemand zwaargewond raakt.

De trein reed op een traject waar alleen goederentreinen rijden. Het treinverkeer is stilgelegd en de weg is afgesloten. Volgens Omroep Brabant had de goederentrein vijf wagons en voor zover bekend werden daar geen gevaarlijke stoffen in vervoerd.

De politie onderzoekt hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren. Ook de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) en de Arbeidsinspectie zijn ingelicht.