Finse luchtmacht neemt in stilte afscheid van het hakenkruis

De Finse luchtmacht is in stilte gestopt met het gebruik van het hakenkruis op uniformen en vlaggen. Het hakenkruis staat symbool voor de wreedheden van het nazi-regime, maar werd in Finland al veel eerder gebruikt.

Het gebruik van het hakenkruis in Finland heeft dan ook niets met het nazisme te maken. De luchtmacht gebruikt het sinds 1918, toen het vlak na de onafhankelijkheid van Rusland zijn eerste militaire vliegtuig in gebruik nam. Dat was dus een paar jaar voor Adolf Hitler zich het symbool toe-eigende voor nazi-Duitsland.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het hakenkruis vanwege de associatie met de nazi's van vliegtuigen en tanks verwijderd, maar het militaire symbool dook eind jaren 50 toch weer steeds vaker op bij officiële militaire gelegenheden.

Hulp van nazi-Duitsland

Luchtmachtofficieren kregen vaak vragen over de swastika op hun uniform en velen vonden dat vervelend. Wat ook niet meehielp was dat het feit dat Finland in de Tweede Wereldoorlog hulp kreeg van nazi-Duitsland in de strijd tegen het Russische Rode Leger. Hoewel dat stuk geschiedenis volledig los staat van het gebruik van het hakenkruis in de Finse insignes, was dat lastig uit te leggen.

Het hakenkruis is nu op de meeste plekken in stilte vervangen door een nieuw insigne met daarop een steenarend in een cirkel van vleugels. Op sommige vlaggen en decoraties blijft het wel gehandhaafd.