Tientallen doden door noodweer en aardverschuivingen in Jemen

Zeker 33 mensen zijn in Jemen omgekomen door hevige regenval en aardverschuivingen in de Jemenitische plaats Al Mahwit, zo'n 115 kilometer ten westen van de hoofdstad Sanaa. Dat zegt een vertegenwoordiger van de gelijknamige provincie tegen het staatspersbureau Saba. Er wordt nog naar een onbekend aantal vermisten gezocht.

Zeker 28 woningen zijn verwoest. Vanwege slecht begaanbare wegen konden reddingswerkers moeilijk bij de slachtoffers komen. Mensen die aan het natuurgeweld konden ontkomen, zijn ondergebracht in noodopvangcentra. Daar krijgen ze voedsel en eerste hulp.

Omwonenden meldden dat er verschillende dammen waren doorgebroken. Later bleek dat het om kleine waterkeringen ging, en dus niet om grote dammen.

Volgens de vertegenwoordiger was er alleen sprake van aardverschuivingen, maar omwonenden verklaarden dat wegen onbegaanbaar waren door het water. Meerdere auto's werden weggespoeld.

340.000 mensen getroffen

Jemen heeft al weken te maken met hevige regenval. Volgens de islamitische hulporganisatie Rode Halve Maan zijn zeker 340.000 mensen getroffen door het noodweer, dat verschillende provincies teistert.

Het armste land uit de Arabische regio, dat onder meer door een slepende burgeroorlog al te kampen had met een noodsituatie, heeft nu moeite om de voedselvoorraden op peil te houden.

Jemen krijgt elke zomer te maken met hevige regenval, met overstromingen tot gevolg. Volgens persbureau AP zijn er indicaties dat het land steeds vaker kampt met noodweer vanwege klimaatverandering.

In een eerder dit jaar verschenen rapport verwacht de Rode Halve Maan dat Jemen in de toekomst over het algemeen met minder neerslag te maken zal krijgen, maar dat de overstromingen in het regenseizoen wel heftiger zullen worden.

Het regenseizoen begint rond eind maart. De heftigste regenval is jaarlijks van juli tot half augustus. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei deze week dat Jemenieten "onevenredig veel te lijden hebben onder klimaatverandering vanwege hun beperkte hulpbronnen en kwetsbare infrastructuur".