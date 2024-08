Komst Weghorst gaat volgens Farioli niet ten koste van Brobbey, Berghuis geblesseerd

De Italiaanse coach ging ook in op de ophanden zijnde komst van spits Wout Weghorst. "Hij is nog niet van Ajax, dus is wacht nog om over hem te spreken. Ik weet wel dat hij heel graag naar Ajax wil komen. Het is wachten op de officiële papieren"

Farioli denkt dat Weghorst veel kan toevoegen aan Ajax. "Mentaliteit is van elementair belangrijk van ons proces", aldus de coach.

De komst van Weghorst gaat niet ten koste van Brian Brobbey, zei Farioli. "Er zijn minuten genoeg te verdelen in de komende tijd..." De trainer bevestigde wel de transfer van Silvano Vos naar AC Milan.

Bergwijn

Farioli vertelde verder vlak voor de persconferentie een gesprek met Steven Bergwijn te hebben gehad over diens toekomst bij Ajax. De aanvaller staat op de nominatie om bij de Amsterdammers te vertrekken. Farioli twijfelt niet aan de inzet van de aanvaller. "Hij is absoluut gemotiveerd om het beste van zichzelf aan ons te laten zien."