Minister over aanvraag Armeense Mikael: stapelen procedures kan niet zo doorgaan

Minister Faber van Asiel en Migratie vindt dat de nieuwe verblijfsaanvraag van de Armeense jongen Mikael bewijst dat er iets moet worden gedaan tegen het "stapelen" van procedures.

Gisteren werd duidelijk dat Mikael en zijn moeder een nieuwe aanvraag hebben ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om in Nederland te mogen blijven. Daarmee is hun uitzetting naar Armenië voorlopig van de baan.

Vandaag verloopt de wettelijke termijn van 28 dagen na het oordeel van de Raad van State, waarbinnen de twee het land hadden moeten verlaten.

Vorige maand oordeelde de Raad van State nog dat de twee geen verblijfsvergunning hoeven te krijgen. Volgens de uitspraak zijn Mikael en zijn moeder te lang uit beeld geweest van de betrokken instanties. Ze proberen nu alsnog een verblijfsvergunning te krijgen via Mikaels vader.

'Eindeloze exercitie'

In het 'hoofdlijnenakkoord' staat al dat asielprocedures worden verkort en versoberd, onder meer meer door het beperken van de mogelijkheid tot zogenoemde herhaalde aanvragen. Na vragen van journalisten over de nieuwe stap van de Armeense jongen noemde Faber vandaag het stapelen van procedures onwenselijk.

De minister erkende dat Mikael het recht heeft om een extra aanvraag te doen. "Dat is zoals het in Nederland is geregeld, maar er moet natuurlijk wel gekeken worden naar dat stapelen, want dat kan natuurlijk niet zo doorgaan, want zo kan je ook geen beleid maken", zei Faber.

De minister zei ook dat dit "een oeverloze exercitie wordt, op deze manier".