Vanavond op tv: Systemen overheid plat • Tekort studentenkamers

Tekort studentenkamers

Het lukt maar niet om het tekort aan studentenkamers terug te dringen. Bijbouwen in traditionele studentensteden als Groningen, Delft en Amsterdam is lastig, waardoor uitgeweken wordt naar steden waar nog wel plek is, zoals Almere of Assen. In deze steden liggen verschillende plannen op tafel om aantrekkelijk te worden voor studenten, zoals het aanbieden van meer opleidingen. Is dit dé oplossing voor het tekort? En wat vinden studenten van deze plannen?