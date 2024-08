Omstreden vakantiepark in Baarlo moet per direct dicht

Vakantiepark De Berckt in Baarlo moet per direct dicht. De gasten moeten vertrekken nu de gemeente weigert om een exploitatievergunning te verlenen. Uit zogenoemd Bibob-onderzoek bleek eerder dat de vergunning misbruikt zou kunnen worden voor criminele activiteiten.

"Dit is vervelend voor de mensen die er verblijven of hun vakantie hebben geboekt", aldus burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo bij L1Nieuws, "Maar op basis van het onderzoek kon ik niet anders dan de vergunning weigeren."

Welke criminele activiteiten de gemeente vreest, is niet bekendgemaakt. Omdat er op een Bibob-procedure geheimhouding rust, wil de gemeente daar ook niets over zeggen.

Eerder kwam De Berckt in het nieuws vanwege de illegale huisvesting van arbeidsmigranten en permanente bewoning. Het bestemmingsplan staat dat niet toe: het park is alleen bedoeld voor recreatie. De gemeente legde meermalen boetes en lasten onder dwangsom op na overtredingen. Hiervoor lopen nog verschillende procedures.

Peter Gillis

Vakantiepark De Berckt is onderdeel van Oostappen Groep, die eerder eigendom was van tv-gezicht Peter Gillis. De oud-campingbaas vroeg eind vorig jaar een exploitatievergunning aan. In april maakte de gemeente al bekend dat die in principe geweigerd zou worden. Toen kon de Oostappen Groep nog officieel bezwaar maken. Vandaag meldt de gemeente dat het bezwaar is bekeken, maar niet heeft geleid tot een ander besluit. De Berckt moet dicht, want zonder vergunning mag het park niet in gebruik zijn..

Toch is het verhaal daarmee niet uit. In april meldde Peter Gillis dat zijn Nederlandse parken overgenomen worden door een nieuwe exploitant. Zijn opvolger, Matthijs Stevens, heeft zich in juni bij de gemeente gemeld en daar (ook) een exploitatievergunning aangevraagd voor De Berckt. Als de gemeente daarvoor wel groen licht geeft, zou het park weer open kunnen. "In theorie is het dus mogelijk dat de gasten nu weg moeten en straks weer terug kunnen komen", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Het is niet bekend hoeveel mensen er op dit moment op het vakantiepark verblijven,. Eerder moesten ook andere vakantieparken van de Oostappen Groep dicht na Bibob-onderzoek. Begin december vorig jaar was dat het geval in Ommel in Brabant. De Oostappen Groep heeft van de gemeente Maasgouw ook geen vergunning gekregen voor de exploitatie van een deel van vakantiepark Heelderpeel bij Roermond. Twee jaar geleden zakte de groep ook voor de integriteitsscan van de gemeente Valkenburg, om daar een camping te kunnen exploiteren.

Wanneer een besluit op de nieuwe vergunningaanvraag voor de Berckt volgt, is onbekend. De gemeente zegt handhavend op te treden als het park nu niet daadwerkelijk sluit.