Dinner Train failliet verklaard, klanten wachtten wekenlang op hun geld

Dinner Train, een onderneming die luxe diners aanbood in een rijdende trein, is failliet verklaard. Dat heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant besloten. Het bedrijf uit Oisterwijk kampte de laatste weken met verschillende problemen. Onder meer daardoor waren alle ritten al geschrapt. De rechter heeft een curator aangewezen om te bepalen of er een doorstart kan worden gemaakt.

Dinner Train is een rijdend treinrestaurant. Gasten kunnen kiezen uit meerdere menu's. De trein vertrok iedere week vanuit een andere stad voor een rit van twee uur. Zo'n rit kostte inclusief diner ongeveer honderd euro per persoon. In 2019 ging het bedrijf failliet en kreeg het een nieuwe eigenaar.

Rit kort van tevoren geannuleerd

Vanwege technische mankementen in de rijtuigen zette het bedrijf onlangs al een streep door alle geplande ritten. Snel bleek dat de organisatie ook in zwaar financieel weer verkeerde. Uit onderzoek van Omroep Brabant bleek dat gasten die al hadden geboekt soms kort voor vertrek, of helemaal niet, hoorden dat hun rit werd geannuleerd.

De regionale omroep sprak meerdere klanten die werden benadeeld, omdat ze hun geld niet terugkregen. Zo kreeg een klant kort voor vertrek te horen dat zijn rit niet doorging. Weken later had hij zijn geld nog niet terug.

Een andere benadeelde wilde mensen vorige maand nog waarschuwen. "Dit ruikt naar oplichting." Haar reservering werd plots geannuleerd, met de mededeling dat ze over vijf maanden haar geld kon terugkrijgen. De reden was dat er al kosten gemaakt zouden zijn.

RTV Oost tekende het verhaal op van een vrouw die haar 70ste verjaardag in de trein wilde vieren. Ze had voor 1600 euro aan tickets gekocht in Zwolle. Tegen de omroep zei ze vorige week dat ze nog altijd op haar geld zit te wachten. "Ze hadden me beloofd om anderhalve week geleden in ieder geval alvast een kwart van het bedrag terug te storten. Dat is niet gebeurd", zei ze.

Geen salaris

Ook op sociale media en recensiewebsites regende het klachten over Dinner Train. De organisatie bood benadeelden een voucher aan en liet weten dat iedereen later gefaseerd terugbetaald zou worden. Daarna zou het bedrijf niet of nauwelijks meer op vragen of klachten hebben gereageerd.

Niet alleen klanten werden benadeeld, ook personeel moest maanden wachten op salaris. Bijna alle medewerkers van Dinner Train werkten op zzp-basis voor het bedrijf en een grote meerderheid is student.

"Bij mij staan nog twee facturen open van in totaal 1600 euro", zei een 21-jarige studente begin deze maand tegen Omroep Brabant. De niet uitbetaalde salarissen verschillen van 400 euro tot in een enkel geval 3500 euro.