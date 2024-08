Premier Schoof over begroting: mensen gaan erop vooruit

Premier Schoof blijft erbij dat mensen er volgend jaar op vooruit gaan. Het kabinet sprak ook vandaag over de begroting en Schoof zei voor de vergadering dat hij ervan overtuigd is dat de hoofdpunten uit het 'hoofdlijnenakkoord' van PVV, VVD, NSC en BBB kunnen worden gerealiseerd.

Kort na de presentatie van de plannen, in mei, berekende het Centraal Planbureau dat de koopkracht van huishoudens iets stijgt. En in de recente 'augustusraming' van het CPB wordt gesproken van een koopkrachtstijging die "aanzienlijk hoger" is dan bij een eerdere raming.

Schoof wees erop dat er sinds het afsluiten van het coalitieakkoord ook tegenvallers zijn. Een daarvan is de compensatie die de staat vermogenden moet bieden die te veel belasting hebben betaald. Maar de premier voegde eraan toe dat er ook wat meevallers zijn. "Dat proberen we bij elkaar te brengen."

Heinen: tegenvallers structureel oplossen

Minister Heinen van Financiën noemde de puzzel complex, maar "oplosbaar". Hij benadrukte dat de tegenvallers "structureel moeten worden opgelost", maar dat het kabinet nu vooral kijkt naar volgend jaar: "We doen het in stappen."

Het kabinet moet er vrijdag uit zijn: dan gaan de begrotingsstukken voor advies naar de Raad van State. Volgens Schoof is het kabinet "bijna klaar", al komt er ook nog overleg met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen.

De definitieve plannen worden op Prinsjesdag ingediend bij de Tweede Kamer. Dat is over drie weken.