Biden verzoenend in speech: 'Niet voor blauwe of rode staten, maar Verenigde Staten'

Joe Biden wil een president voor alle Amerikanen zijn, zei hij in zijn overwinningstoespraak in zijn thuisstad Wilmington in de staat Delaware. Het was de eerste keer dat Biden in het openbaar sprak, sinds hij door Amerikaanse media gistermiddag werd uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen.

De nieuwe president sprak verzoenende woorden. "Ik ben geraakt door het vertrouwen dat jullie me geven. Ik beloof om te verbinden, niet om te verdelen. Ik ben er niet voor de blauwe of rode staten, maar voor de Verenigde Staten." Hij sprak van "een overwinning voor het volk".

Biden deed ook een handreiking naar alle aanhangers van president Trump. "Iedereen die op Trump heeft gestemd: ik snap jullie teleurstelling. Ik heb zelf ook een paar keer verloren. Maar laten we elkaar een kans geven. Het is tijd om de harde retoriek achter ons te laten. We moeten stoppen met onze tegenstanders als vijanden zien. Het zijn geen vijanden, maar Amerikanen."

Biden wil ervoor zorgen dat de Verenigde Staten weer gerespecteerd worden over de hele wereld. "We moeten onze ziel herstellen. Amerika moet een lichtpunt zijn voor de wereld. We zullen niet leiden met onze macht, maar door een voorbeeld te zijn."