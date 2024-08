Politievrijwilliger aangehouden om verdenking seksueel contact minderjarigen

De politie Midden-Nederland heeft een politievrijwilliger aangehouden die wordt verdacht van seksueel contact met een minderjarige. De 36-jarige zou daarnaast in het bezit zijn van kinderporno. De man is geschorst, in ieder geval zolang de politie de zaak onderzoekt.

De politie kreeg in mei een melding over mogelijk seksueel getint contact tussen een minderjarige jongen en de politievrijwilliger uit de eenheid Midden-Nederland. Het Openbaar Ministerie gaf vervolgens de afdeling Zeden van politie de opdracht om verder onderzoek te doen. Deze afdeling houdt zich bezig met seksueel misbruik, zoals onder meer aanranding, verkrachting en het bezit van kinderporno.

De politie zegt dat na de melding gegevensdragers, zoals bijvoorbeeld een telefoon of laptop, in beslag zijn genomen om deze technisch te onderzoeken. Na dit onderzoek is de man vandaag aangehouden en geschorst.

De politie wilde vragen over de politievrijwilliger en het onderzoek niet beantwoorden zolang het onderzoek bezig is.