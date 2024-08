Doden bij grote Israëlische inval op Westelijke Jordaanoever

Het Israëlische leger is bezig met een grote inval op de bezette Westelijke Jordaanoever. Volgens het leger zijn er antiterreuracties bezig in de steden Jenin en Tulkarm, die als bolwerken van Palestijnse militanten worden beschouwd.

Minister Katz van Buitenlandse Zaken meldt op X dat het een actie is tegen "Iraanse terroristische infrastructuur". Er zouden "vijf terroristen" zijn opgepakt in een vluchtelingenkamp in Tulkarm. Ook in de stad Tubas zijn aanvallen op een vluchtelingenkamp gemeld door het Palestijnse persbureau Wafa.

Het leger zou een grote troepenmacht, drones en sluipschutters hebben ingezet, melden diverse media. Ook zou met bulldozers infrastructuur vernietigd zijn en zijn de toegangswegen tot Jenin afgesloten. Ziekenhuizen zijn omsingeld en ambulances kunnen niet uitrijden, meldt Wafa.

Grootste operatie in 20 jaar

Het ministerie van Volksgezondheid in Ramallah meldt negen doden en enkele gewonden. Volgens de Arabische en Israëlische media ligt het dodental hoger.

Al Jazeera spreekt van de grootste operatie van het Israëlische leger in het noorden van de Westelijke Jordaanoever in meer dan twintig jaar.