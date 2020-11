David Guetta is weer de beste dj van de wereld, geen Nederlander bij eerste twee

David Guetta is weer de beste dj van de wereld. De Fransman staat na negen jaar weer op de eerste plek in de top 100 van het Britse tijdschrift DJ Mag, werd afgelopen avond bekend tijdens het Amsterdam Music Festival (AMF).

In 2011 kreeg Guetta voor het laatst de meeste stemmen van het publiek. Daarna zakte hij op de lijst, maar hij bleef in de top 10 staan.

De winnaars van vorig jaar, het Belgische duo Dimitri Vegas & Like Mike, staat dit jaar op de tweede plaats. Het is voor het eerst in negentien jaar dat er geen Nederlander meer bij de beste twee in de DJ Mag Top 100 staat. Martin Garrix, de winnaar van 2016, 2017 en 2018, is gezakt naar de derde plek en Armin van Buuren staat op plaats vier.

Vanwege het coronavirus was er dit jaar een virtuele editie van het Amsterdam Music Festival. De dj's traden op verschillende plekken op zonder publiek. Armin van Buuren draaide vanaf het circuit in Zandvoort.