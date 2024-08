Goedemorgen! Kabinetsleden komen weer samen op het Catshuis om te praten over de begroting, SpaceX gaat opnieuw proberen een 'toeristenvlucht' de ruimte in te krijgen en de Paralympische Spelen worden geopend in Parijs.

Eerst het weer: Het wordt zonnig en 27 tot lokaal 31 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen draait de wind naar het westen en stroomt koelere lucht het land in. Dan wordt het 20 tot 27 graden.