Waarom de paralympische vlam niet uit Griekenland maar uit Stoke Mandeville komt

De olympische vlam werd op zondag 11 augustus gedoofd, tijdens de sluitingsceremonie van de Spelen van Parijs, terwijl de Paralympische Spelen nog moeten beginnen. Dat klinkt gek, maar heeft een logische verklaring. De paralympische vlam legt namelijk een heel andere weg af dan de olympische.

Die vertrekt namelijk uit Stoke Mandeville, een plaats in Engeland die van groot belang is geweest voor het ontstaan van de Paralympische Spelen. Daar werd de vlam dit jaar op 24 augustus ontstoken. De Paralympische Spelen vinden in tegenstelling tot de Olympische Spelen hun oorsprong niet in Griekenland maar in Engeland.

Voor de ontstaansgeschiedenis van de Paralympische Spelen moeten we terug naar 1948. Sir Ludwig Guttmann, een neuroloog uit Engeland, organiseerde in dat jaar de International Wheelchair Games, ook wel de Stoke Mandeville Games genoemd. Zijn doel was om de kwaliteit van leven van de gewonde militairen uit de Tweede Wereldoorlog te verbeteren en hij vond sport het ideale middel daarvoor.

Hij zocht naar een manier om het herstel van zijn dwarslaesiepatiënten te versnellen en integreerde een eenvoudig balspel in het revalidatieproces. Terwijl dat jaar in Londen de Olympische Spelen georganiseerd werden, organiseerde Guttmann een sportwedstrijd voor zestien veteranen in een rolstoel.