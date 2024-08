Harris en Walz geven deze week eerste interview op CNN

Kamala Harris en haar running mate voor de presidentsverkiezingen, Tim Walz, geven donderdag hun eerste officiële interview sinds het begin van hun campagne. Dat meldt CNN, dat het interview afneemt en uitzendt.

Het interview wordt donderdag uitgezonden om 21.00 uur lokale tijd. Dat is vrijdag om 03.00 uur Nederlandse tijd.

Het is de eerste keer dat Harris met een journalist aan tafel zit voor een diepgaand, 'on the record' gesprek als presidentskandidaat, luidt de omschrijving van de nieuwszender. In juli schoof Biden Kamala Harris naar voren als kandidaat.

Toespraken

Harris krijgt al weken kritiek, omdat ze geen interviews of persconferenties gaf. Die kritiek kwam onder andere van de Republikeinen en van verschillende media.

De presidentskandidaat namens de Democratische partij gaf eerder al wel verschillende toespraken, zoals vorige week. Toen gaf ze een 40 minuten durende speech op het partijcongres in Chicago.

Daarin presenteerde ze zichzelf als een kandidaat die er voor alle Amerikanen wil zijn, "die mensen verenigt en luistert, met gezond verstand":