Herboren Van de Zandschulp start sterk op US Open, treft mogelijk Alcaraz in tweede ronde

Botic van de Zandschulp heeft op overtuigende wijze de tweede ronde van de US Open bereikt. De Nederlander was in straight sets te sterk voor de Canadees Denis Shapovalov: 6-4, 7-5, 6-4.

Daarmee bevestigt Van de Zandschulp zijn goede vorm: hij liet eerder op dinsdag weten goed in zijn vel te zitten. Dat liet hij ook zien op het hardcourt in New York: de Nederlandse nummer 74 van de wereldranglijst was sterk op zijn eigen servicegames en sloeg veel minder onnodige fouten dan zijn opponent (33 tegenover 52).

In de volgende ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van de partij tussen Carlos Alcaraz en Li Tu. Bij de vorige twee edities van de US Open strandde Van de Zandschulp in de tweede ronde, in 2021 haalde hij de kwartfinales.

Sterke start

Na het verliezen van de eerste twee punten van de wedstrijd, op de servicebeurt van Shapalov, liet Van de Zandschulp zien in goede vorm te steken. Hij maakte weinig fouten en verzilverde punten op de juiste momenten. De eerste set won hij met 6-4.

De tweede set bleek daarna cruciaal voor het verloop van de wedstrijd. Beide spelers gaven elkaar heel weinig toe en gingen lang nek aan nek. Tekenend was de vierde game in deze set, waarin Shapalov na het verspelen van een breakpunt zijn racket op de grond smeet, maar diezelfde game alsnog won.

Van de Zandschulp bleef echter onverstoorbaar, brak de Canadees later in de set en won uiteindelijk met 7-5. Daarna sloeg de speler uit Wageningen zich ook naar de winst in de slordige laatste set (6-4), waarmee hij voor het derde opeenvolgende jaar de tweede ronde in New York bereikte.