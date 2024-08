Trainer Lijnders plaatst zich met Salzburg voor groepsfase Champions League

Trainer Pepijn Lijnders heeft zich met Red Bull Salzburg geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg uit Oostenrijk had thuis genoeg aan een gelijkspel tegen Dinamo Kiev: 1-1.

Salzburg won een week eerder al met 2-0 van de Oekraïense club, die zijn Europese wedstrijden in het Poolse Lublin afwerkte. Daardoor is Oostenrijk met twee ploegen in het kampioenenbal vertegenwoordigd. Ook kampioen Sturm Graz is straks actief in de groepsfase.

Deze zomer staat de 41-jarige trainer voor het eerst sinds 2018 bij NEC weer op eigen benen als hoofdcoach. Lijnders was de afgelopen zes seizoenen assistent van Jürgen Klopp bij Liverpool en hoopt nu bij Salzburg zijn eigen pressievoetbal te laten zien.