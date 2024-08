Armeense Mikael en moeder dienen nieuwe verblijfsaanvraag in, voorlopig geen uitzetting

De 11-jarige Mikael en zijn moeder hebben een nieuwe aanvraag ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om in Nederland te mogen blijven. Dat bevestigt kinderrechtenorganisatie Defence for Children aan de NOS na berichtgeving in Het Parool. Daarmee is hun uitzetting naar Armenië voorlopig van de baan.

Morgen zou de wettelijke termijn van 28 dagen na het oordeel van de Raad van State verlopen, waarbinnen de twee het land hadden moeten verlaten. De hoogste bestuursrechter oordeelde vorige maand dat de in Nederland geboren Armeense jongen en zijn moeder te lang uit beeld geweest zijn van betrokken instanties, en dat de minister van Asiel en Migratie daarom geen verblijfsvergunning hoeft af te geven.

De IND en de advocaat van Mikael en zijn moeder willen tegenover de NOS niet reageren.

Een Haagse ingewijde zegt tegen Het Parool dat er een aanvraag is ingediend voor verblijf bij de vader van Mikael. Die woont niet bij zijn zoon in Amsterdam, maar volgens de ingewijde woont hij wel elders in Nederland. De vader zou een voorlopige verblijfsvergunning hebben en proberen om Mikael in Nederland te houden op basis van het recht op gezinsleven, schrijft de krant.