'Oasis was dé band van de 90s: hun impact op popmuziek is blijvend'

De ruzies

Juist die mentaliteit zou tekenend zijn voor de levensloop van de band. In het vijftienjarig bestaan van Oasis werden de verhalen over de ruzies tussen de broers bijna net zo bekend als hun muziek. Al in het oprichtingsjaar van de band, in 1994, werd duidelijk dat de twee het bloed onder de nagels bij elkaar vandaan haalden, toen Liam tijdens een concert in Los Angeles een tamboerijn gooide naar zijn broer.

In de jaren die volgden vochten de twee hun meningsverschillen geregeld publiekelijk uit. De redenen voor die ruzies waren niet altijd duidelijk, en als dat wel het geval was, gingen ze over ogenschijnlijk kleine dingen. In 2009 liep een ruzie voorafgaand aan een concert in Parijs zo hoog op, dat Noel definitief besloot uit de band te stappen.

"Als buitenstaander is het lastig te zeggen wie nou de grote veroorzaker was", zegt radio-dj Roodbeen. "Liam zette Noel steeds neer als het pispaaltje: hij is niet rock 'n roll, te weinig van de straat. Noel vindt Liam een eigenwijze klootzak waar niet mee te werken is."

Vriendschap

Na Oasis begonnen beide broers nieuwe bands en nog altijd treden ze regelmatig op als solo-artiest, maar nooit kwamen ze in de buurt van het succes van Oasis. Volgens muziekjournalist Reilly zijn beide artiesten desondanks nog altijd op het toppen van hun kunnen. "Misschien is dat ook een reden dat ze dit nu doen. Dat ze denken: nu kunnen we het nog. En zij zijn ook ouder en volwassener geworden. Wie weet zijn ze nu, achter gesloten deuren, weer wat vriendschappelijker met elkaar."

Dat de muziek van Oasis de tand des tijds heeft doorstaan, bewees Liam Gallagher in 2017. Tijdens het benefietconcert in Manchester, enkele weken na de aanslag bij een concert van Ariana Grande, zong hij met Coldplayzanger Chris Martin de Oasis-klassiekers Live Forever en Don't Look Back in Anger. "Het hele stadion zong luidkeels mee, ouders én hun kinderen", zegt Roodbeen.

Ook Reilly ziet dat een nieuwe generatie de muziek van Oasis omarmt. "Liam was de hoofdartiest van het Reading Festival afgelopen weekend. Het publiek bestond daar voornamelijk uit tieners en zij kenden alle nummers uit hun hoofd. Het zullen zeker niet alleen de fans van toen zijn, die zaterdag klaarzitten om een kaartje te kopen voor de reünie."