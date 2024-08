Indonesische prins bezoekt middelbare school in Bladel

Een middelbare school in Bladel heeft een Indonesische prins op bezoek gehad. Prins Wironegoro van Yogyakarta bezocht het Pius X-College vanwege een uitwisselingsproject met Indonesië.

Prins Wironegoro is de man van kroonprinses Mangkubumi, de dochter van de sultan van Yogyakarta. De sultan heeft een bijzondere positie in het Indonesische staatsbestel. Vanuit zijn positie is hij ook gouverneur van de regio Yogyakarta, terwijl in alle andere provincies de gouverneur gekozen wordt.

De prins bezocht de school met een groep leerlingen van de Tumbuh Hogeschool uit Yogyakarta. Prins Wironegoro is beschermheer van het Pius X-College. Het bezoek is onderdeel van een grotere rondreis, waarbij Duitsland ook bezocht zal worden.

Tentoonstelling

Het gezelschap kwam vanmorgen aan bij de school. Het bezoek begon in een van de klaslokalen om daar kennis te maken met de leerlingen en leerkrachten.

De uitwisseling met Indonesië is een initiatief van docent Henny Damen. Hij vindt het belangrijk dat leerlingen andere culturen beter leren kennen. "Dat deze prins de beschermheer is van deze school, maakt het extra gaaf", zegt hij tegen Omroep Brabant.

De prins opende op de school een tentoonstelling van kunstwerken, gemaakt door Indonesische scholieren. Daarbij stond hij stil bij het belang van de uitwisseling. Het bezoek werd afgesloten met een traditionele Indonesische dansvoorstelling in de aula.