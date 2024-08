Schaatsmarathons moeten Knegts shorttrack-carrière nieuw leven inblazen

Shorttracker Sjinkie Knegt hoopt door marathons te schaatsen zijn shorttrack-carrière nieuw leven in te blazen. De 35-jarige Fries heeft zich bij de schaatsploeg A6.nl-KMC aangesloten, zo meldt hij aan de website van de schaatsbond.

De viervoudig wereldkampioen shorttrack werd afgelopen jaar gepasseerd voor wereldbekerwedstrijden en plaatste zich niet voor het WK in Rotterdam. Bondscoach Niels Kerstholt koos voor andere shorttrackers, mede omdat Knegt niet fit genoeg was.

'Luie reet'

Daar moet nu verandering in komen. Dankzij schaatsmarathons. Henkjan Meijer, van het bedrijf A6.nl, bracht hem op het idee, zegt Knegt tegen schaatsen.nl. "Henk had de gedachte: we moeten Sjinkie weer op de rit krijgen. Die moet een ander soort sparringspartner krijgen, zodat die weer gaat trainen met z'n luie reet."

Meijer: "Dat Sjinkie nu in onze ploeg zit, heeft slechts een doel. Dat hij deze winter opnieuw aan de wereldbekerwedstrijden shorttrack kan meedoen. En wanneer het kan met zijn shorttrackprogramma, rijdt hij marathons in het pak van A6, zonder dat we van hem iets verwachten. Hij traint al zo lang op dezelfde manier, dat hij best iets anders kan gebruiken. Van marathons krijgt hij ook meer inhoud."