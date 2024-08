Lichaam gevonden bij Scheveningen, onbekend of het vermiste zwemmer is

In de zee bij Scheveningen is een lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk of het gaat om de 19-jarige Britse vrouw die zondag vermist raakte in zee.

Omroep West meldt dat het lichaam is gevonden ter hoogte van het Zuidelijk Havenhoofd, waar zondagavond een groepje zwemmers in de problemen kwam. Drie zwemmers werden toen gered. Een vierde zwemmer, de 19-jarige vrouw, verdween spoorloos.

Er werd lange tijd naar haar gezocht, maar de zoekactie werd gestaakt omdat het te donker werd. Gisteren surveilleerde de reddingsbrigade langs de kust, maar ook toen werd het lichaam van de vrouw niet gevonden.