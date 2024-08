Mont Blanctunnel tussen Frankrijk en Italië vier maanden dicht vanwege renovatie

De Mont Blanctunnel gaat vanaf 2 september tot 16 december dicht vanwege werkzaamheden. Dagelijks rijden er duizenden voertuigen door de 11,6 kilometer lange tunnel tussen Frankrijk en Italië.

De tunnelstructuur onder de hoogste Alpentop is sinds de bouw, zestig jaar geleden, aan renovatie toe. Het gaat om een investering van 50 miljoen euro. Tijdens de voorbereidingen voor de werkzaamheden was de tunnel in 2023 ook al negen weken dicht.

Alternatieve routes

Het verkeer moet de komende maanden gebruik maken van alternatieve routes. Bijvoorbeeld via de A43 of de Grote Sint-Bernhardtunnel. De Mont Blanctunnel wordt in de herfst gesloten omdat het dan een rustigste periode is.