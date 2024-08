Paar dagen na crash op Zandvoort moet Sargeant stoeltje afstaan aan Colapinto

Colapinto, een Argentijn met Italiaanse roots, maakt zondag al zijn debuut bij de GP van Italië in Monza. Eerder dit seizoen reed hij bij de GP van Groot-Brittannië in plaats van Sargeant de vrije training.

"Het is een eer om mijn Formule 1-debuut voor Williams te maken", zegt Colapinto. "Dit is waar dromen van gemaakt zijn. Midden in het F1-seizoen beginnen zal een enorm leerproces zijn, maar ik ben klaar voor de uitdaging."

Dat Colapinto de vervanger wordt van Sargeant is onverwacht. Er werd onder meer door oud-coureur Sebastian Vettel gespeculeerd dat Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, het Williams-stoeltje zou vullen.