Hogesnelheidstrein ramt aanhanger die vaststaat op Belgisch spoor

Een hogesnelheidstrein van de Franse spoorwegen is vanochtend in België tegen de aanhanger van een tractor gereden. Hierdoor is het Belgische spoorvervoer ernstig ontregeld geraakt.

De trein, die rijdt onder de merknaam TGV inOui, reed vanwege een omleiding over een normale spoorlijn. Bij een spoorwegovergang in de buurt van de Waalse stad Doornik ging het mis. De aanhanger van een tractor stond door nog onbekende reden vast op de overweg, waarna de TGV tegen het voertuig knalde.

De aanrijding is te zien op bewakingsbeelden van de Belgische spoorbeheerder Infrabel: