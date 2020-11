'ADO Den Haag ontslaat trainer Rankovic'

Eerder deze week sluimerde er al onrust bij de club. Afgelopen woensdag maakte ADO bekend dat assistenten Michele Santoni en Rick Hoogendorp vertrokken. Santoni besloot om een stap terug te doen vanwege de onrust die werd gecreëerd in de media. Hoogendorp ging in zijn kielzog mee.

"Het is de uitkomst van diverse interne gesprekken. Wij zien dit als een vereiste om meer rust te creëren", zei Martin Jol, hoofd van het technisch hart, toen in een persbericht. Het doel was om in de aankomende interlandperiode twee nieuwe assistenten aan te stellen, daar zou dan nu de functie van hoofdtrainer zijn bijgekomen.

De club kent een teleurstellende seizoenstart. Na de 4-0 nederlaag afgelopen zondag bij PSV liet Rankovic weten dat hij had gehoopt op meer versterkingen. Zaterdagavond kwam daar een 4-2 nederlaag bij FC Twente bij.