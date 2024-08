Kramer weer terug in RKC-selectie na incident op training: 'Niet handig gereageerd'

Michiel Kramer is vanaf woensdagmiddag weer te bewonderen op het trainingsveld van RKC Waalwijk. De spits werd afgelopen week uit de selectie gezet door trainer Henk Fraser, na een incident op de training. Daar was hij om onbekende redenen weggelopen.

"Afgelopen week heeft zich een situatie voorgedaan waarin ik niet handig heb gereageerd", zegt Kramer op de clubwebsite van RKC. "We hebben het erover gehad en zijn samen tot het besluit gekomen dat ik vanaf morgen weer op het trainingsveld sta met de rest van de groep."

Technisch directeur Mo Allach laat zich niet uit over wat er precies is voorgevallen, maar laat wel weten dat er goed gesproken is: "In de beste families komen verschillen van inzicht voor. We hebben Michiel de afgelopen dagen de tijd gegeven en het met elkaar over de situatie gehad."