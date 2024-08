Tot wel zes keer te veel betalen voor een blouse: hoe herken je dropshipping?

Consumenten moeten beter beschermd worden tegen dropshippers. De onlineverkopers houden zich namelijk maar zelden aan de wettelijke regels voor online verkoop, concludeert de Consumentenbond. Wat is dropshipping eigenlijk en wat zijn jouw rechten als consument? Vijf vragen en antwoorden.

Wat is dropshipping?

Een online bestelling komt meestal rechtstreeks uit het magazijn van de webwinkel. Als er iets mis blijkt te zijn met een product, kan je de bestelling eenvoudig terugsturen naar de webwinkel.

Een dropshipper is een webshop die spullen van een leverancier van doorgaans buiten de Europese Unie doorverkoopt. Vaak gaat het om producten van een leverancier in China. De verkoper heeft zelf geen producten op voorraad, maar plaatst een bestelling bij de buitenlandse leverancier die de producten vervolgens direct naar de klant opstuurt. Dat maakt het retourneren van een bestelling een stuk lastiger.

Hoe herken ik het?

Omdat het tegenwoordig relatief makkelijk is om een professionele webwinkel te maken, is dropshipping niet eenvoudig te herkennen. Dropshippers doen zich soms zelfs voor als een lokale boetiek door bijvoorbeeld 'Amsterdam' of 'Utrecht' in de bedrijfsnaam te zetten.

Wel is het vaak mogelijk om de oorsprong van een bepaalde productafbeelding te achterhalen. Veel dropshippers maken zelf geen productfoto's, maar gebruiken afbeeldingen van de leverancier. Via Google kan je zoeken naar websites waar een specifieke afbeelding nog meer te vinden is. Als je hetzelfde product vervolgens ziet staan op een een grote Chinese webwinkel zoals Alibaba, AliExpress of Temu is de kans groot dat het gaat om dropshipping.

De Consumentenbond raadt aan om ook de recensies van een webwinkel te bekijken. Hoewel het mogelijk is om recensies te vervalsen, geven de ervaringen van andere consumenten over het algemeen een goed beeld van het soort winkel waar je mee te maken hebt.

Bij twijfel kan je ook direct contact opnemen met de webwinkel voordat je een bestelling plaatst en vragen of er gebruik wordt gemaakt van dropshipping. Als het lastig is om contact te krijgen met de webwinkel, of als er helemaal geen telefoonnummer of adres van een legitiem winkel- of bedrijfspand te vinden is, is dat doorgaans een teken dat het om dropshipping gaat.