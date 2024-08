Droog Namibië wil 83 olifanten afmaken en vlees verdelen onder inwoners

Namibië wil 723 wilde dieren doden en het vlees geven aan inwoners die door de droogte te weinig voedsel hebben. Dat meldt het ministerie van Milieu. Het gaat om 300 zebra's, 100 gnoes, 100 elanden, 83 olifanten, 60 buffels, 50 impala's en 30 nijlpaarden.

De dieren leven volgens de lokale autoriteiten op plekken waar voor het wild te weinig water en grasland beschikbaar is. Door de extreme droogte zullen de conflicten tussen mens en dier toenemen als er niet wordt ingegrepen, stelt het ministerie.

Het zuiden van Afrika kampt met de ergste droogte in decennia. De Verenigde Naties stelt dat het daardoor voor bijna de helft van de Namibische bevolking onzeker is of zij de komende maanden genoeg te eten zullen hebben.

'Noodzakelijk'

Volgens de Namibische overheid is de actie "noodzakelijk" en "in lijn met het grondwettelijke mandaat waarin onze natuurlijke bronnen worden gebruikt ten behoeve van de Namibische burgers".

Er is al op 157 dieren gejaagd door professionele jagers. Dat heeft 56.800 kilo vlees opgeleverd.

Naar schatting leven er zo'n 200.000 olifanten verspreid over vijf landen in Zuidelijk Afrika. De regio heeft een van de grootste olifantenpopulaties ter wereld.

Eerder stelde Botswana dat er te veel olifanten zijn in het land en dat de kuddes vaak overlast veroorzaken. Zo verwoesten de dieren landbouwgrond, vallen ze mensen aan en maken ze drinkwater op.