Israëlische leger bevrijdt gijzelaar levend uit Gaza, nog ruim 100 mensen vast

Verslaggever Sander van Hoorn:

"Er is blijdschap in Israël dat er weer een gijzelaar levend uit Gaza is gehaald. Radio- en televisiezenders berichten live vanuit het ziekenhuis waar hij naartoe is gebracht. Premier Netanyahu kwam in allerijl met een videoboodschap waarin hij uitlegt dat hij er alles aan doet om alle gijzelaars terug te krijgen. "Dat gebeurt aan de ene kant militair, en aan de andere kant door te onderhandelen. De twee hangen samen", zei de premier.

Maar bij elke gijzelaar die terugkeert uit Gaza klinkt ook de roep van familieleden om die tweede weg, onderhandelen, door te zetten. Zij zijn bang dat er anders, net als vorige week, alleen maar lichamen van gijzelaars geborgen zullen worden. Netanyahu voert nu impliciet aan dat het op zijn manier ook kan. De blijdschap op televisie over de bevrijding is van de gezichten af te lezen. Dat Qaid Farhan al-Qadi een bedoeïen en geen joodse Israëliër is, wordt benoemd maar is ondergeschikt."