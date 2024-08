Transfer Bijlow naar Southampton afgeblazen: Feyenoord-doelman niet door medische keuring

Justin Bijlow stond op het punt een transfer naar Premier League-club Southampton te maken, maar die overstap gaat niet door. De Feyenoord-doelman kwam bij de Engelsen niet door de medische keuring, meldt hij zelf op Instagram.

"Bij de medische keuring is gebleken dat Southampton een andere visie heeft dan Feyenoord over de behandelwijze van een oude blessure", schrijft Bijlow. "Ik ben volledig fit en ik word hierdoor niet belemmerd, maar ik respecteer de visie van de medische staf van Southampton."

Bijlow zal na het afketsen van zijn transfer weer aansluiten bij Feyenoord. "Hierdoor keer ik terug in Rotterdam, bij mijn club Feyenoord. Mijn band met de stad en de club is ijzersterk. Ik blijf vechten voor een plek in het doel van Feyenoord en het Nederlands elftal."

Afgelopen zondag nam Bijlow nog in tranen afscheid van het Feyenoord-publiek.