Vanavond op tv: Syrië veilig of niet • Gratis laptops scholen • Reünie Oasis

Syrië veilig of niet

Voor verschillende landen is er aanleiding om te veronderstellen dat Syrië een veilig land is. Ook PVV-leider Geert Wilders stelt dat Syrië een veilig land is. Op X vraagt hij zich af waarom Nederland nog 'massaal' Syriërs binnenlaat. Het debat over Syrië laait weer op naar aanleiding van de aanslag in het Duitse Solingen, waarvan een Syriër wordt verdacht. Kun je zomaar een land in oorlog veilig verklaren? En kunnen landen zelf beslissen of Syrië veilig is?

In de studio praten we erover door met Mark Klaasen, universitair docent migratierecht aan de Universiteit Leiden.