YouTubeshow Roddelpraat haalt aflevering met gokreclame offline

De makers van het YouTubeprogramma Roddelpraat hebben een aflevering verwijderd waarin ze reclame maakten voor een illegaal online casino. De show werd offline gehaald na meerdere waarschuwingen van de Kansspelautoriteit (Ksa).

De gewraakte aflevering verscheen begin juli. Presentatoren Jan Roos en Dennis Schouten maakten tijdens de uitzending reclame voor een in Nederland illegaal online casino. Schouten zei erbij dat het om een legale goksite ging, maar dat was dus niet zo.

Een week later zeiden de presentatoren in een nieuwe aflevering hun samenwerking met de illegale goksite te hebben verbroken. Volgens Schouten hadden de makers met de sponsorovereenkomst een "noodgreep" gedaan om het programma in de lucht te houden. Hij zei ook dat het online casino hem had voorgelogen over de legale status.

De geldproblemen bij Roddelpraat waren volgens Schouten ontstaan na het afhaken van de vorige sponsor.

Het YouTubeprogramma kwam eind juli ook in het nieuws omdat Roos en Schouten een boete van 2000 euro kregen opgelegd voor de belediging van Schoutens buurman.

Twee waarschuwingen

De aflevering met de gokreclame bleef na de breuk met de goksite wel online staan. Na een eerste waarschuwing van de Ksa besloot Roddelpraat de beelden van de goksite te vervagen, maar de bijbehorende audio was nog steeds te horen. Daarop volgde een tweede waarschuwing waarin de Ksa de makers sommeerde de video te verwijderen. Daar hebben ze nu gehoor aan gegeven.

Het is voor het eerst dat de Kansspelautoriteit erin slaagt een video met gokreclames van influencers offline te krijgen. Belangrijk, zo zegt de Ksa, omdat influencers zoals de presentatoren van Roddelpraat een groot publiek bereiken met veel minderjarigen en jongvolwassenen. Die zijn volgens de kansspelwaakhond extra gevoelig voor gokreclames. De afleveringen van Roddelpraat worden wekelijks zo'n 300.000 keer aangeklikt.

In een verklaring laat de Ksa weten dat de makers alsnog een boete kunnen krijgen als er in de toekomst opnieuw een overtreding wordt geconstateerd.