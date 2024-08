Starmer: VK koerst af op 'pijnlijke' bezuinigingen na veertien jaar Tories

Correspondent Verenigd Koninkrijk Arjen van der Horst:

"Wittebroodsweken waren Keir Starmer niet gegund deze zomer. Het begin van zijn prille premierschap stond meteen in het teken van gewelddadige rellen.

Na een zomer van onrust greep Starmer het begin van het parlementaire jaar aan om een stand van het land te schetsen in zijn toespraak. De premier probeerde de rellen in een bredere maatschappelijke context te plaatsen. Het geweld vond namelijk niet plaats in een vacuüm, zo stelde Starmer.

Na jaren van wanbeleid onder opeenvolgende Conservatieve regeringen verkeert het land volgens hem in een erbarmelijke staat. Hij wees op de overvolle gevangenissen waardoor hij gedwongen is gevangenen vervroegd vrij te laten. Dit kweekt een voedingsbodem voor wetteloosheid, zo waarschuwde hij.

Hij gebruikt dit moment ook om voor te sorteren op pijnlijke beslissingen in de begrotingsplannen die hij deze herfst presenteert. Starmer probeert zo een narratief te creëren, of politieke spin zo je wil. Starmer geeft de schuld voor alle problemen aan de Conservatieven en zegt in feite: ik kan niet anders dan pijnlijke beslissingen nemen om de puinhoop van veertien jaar Conservatief bewind op te ruimen."