Telegram-topman Doerov 48 uur langer vast in Frankrijk

De Russische woede wekt verbazing onder critici van het Kremlin, omdat de Russische regering Telegram in 2018 nog wilde blokkeren. In 2020 werd dat plan ingetrokken.

De Franse president Macron zei gisteren dat de aanhouding van Doerov "op geen enkele manier een politieke beslissing is", maar deel van een onafhankelijk gerechtelijk onderzoek. Op X stelde de president dat zijn land zich inzet voor de vrijheid van meningsuiting, maar "dat vrijheden op sociale media en in het echte leven binnen een juridisch raamwerk vallen, om burgers en hun rechten te beschermen".

Dubai

Telegram werd in 2013 opgericht door Pavel Doerov samen met zijn broer Nikolai. Ze zijn ook de oprichters van VK, de Russische variant van Facebook. Pavel Doerov verliet Rusland in 2014 nadat hij een verzoek van de overheid had geweigerd om bepaalde oppositiekanalen op VK te sluiten. Inmiddels woont hij in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten.

Doerov heeft naast een paspoort van de Emiraten ook de Russische en Franse nationaliteit en ook die van Saint Kitts en Nevis, de eilandengroep in de Carabische Zee.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten zegt dat het de zaak van Doerov op de voet volgt en dat het Frankrijk heeft gevraagd hem van de noodzakelijke consulaire hulp te mogen voorzien. De Russische ambassade in Parijs zegt dat consulaire medewerkers niet werden toegelaten omdat de Franse autoriteiten Doerov primair als Frans staatsburger behandelen.