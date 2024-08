Vrouw (25) aangehouden na vondst 400 lachgascilinders in huis

De politie heeft 400 lachgascilinders gevonden in een woning in Spijkenisse. De 25-jarige bewoner is aangehouden en wordt verdacht van handel in lachgas.

Agenten gingen na een tip langs bij het appartement van de vrouw. Regionale omroep Rijnmond schrijft dat de politie al vaker was gealarmeerd over het bewuste adres.

In de woning troffen de agenten honderden cilinders aan. Het merendeel was leeg, ongeveer twintig stuks waren vol. De lachgastanks zijn door een gespecialiseerd bedrijf meegenomen.

Verboden

Het bezit en de verkoop van lachgas voor recreatief gebruik is sinds anderhalf jaar verboden in Nederland. Sinds het verbod worden lege cilinders geregeld gedumpt. Handhavers in Rotterdam hebben vorig jaar 6000 rondslingerende lachgascilinders opgeruimd.