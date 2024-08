Zuckerberg: druk van regering-Biden om coronaposts te censureren

De Amerikaanse regering heeft het socialemediabedrijf Meta tijdens de coronapandemie onder druk gezet om berichten rond het virus op zijn platforms te censureren. Dat heeft topman Mark Zuckerberg van het bedrijf laten weten. Meta is de eigenaar van onder meer Facebook, Instagram en WhatsApp.

"In 2021 oefenden hoge functionarissen van de regering-Biden, ook vanuit het Witte Huis, maandenlang herhaaldelijk druk uit op onze teams om bepaalde covid-19-content te censureren, waaronder humor en satire", schrijft Zuckerberg in een brief aan een commissie van het Huis van Afgevaardigden.

Die druk leidde volgens Zuckerberg tot veel frustratie bij de medewerkers van Meta, "als we het er niet mee eens waren". Hij voegt eraan toe dat "het uiteindelijk onze beslissing was om bepaalde content weg te halen".

Om hoeveel berichten het gaat is onduidelijk. Wel maakte Facebook in de zomer 2021 bekend dat het sinds het begin van de pandemie - ruim een jaar eerder - ruim 20 miljoen berichten of video's met desinformatie over covid-19 had geblokkeerd. Onbekend is welke content er onder druk van de overheid is verwijderd.

Spijt

In de brief, die de commissie online heeft gepubliceerd, zegt Zuckerberg beslissingen te betreuren rond het verwijderen van berichten. Ook heeft hij spijt dat hij niet eerder over de druk vanuit het Witte Huis heeft gesproken.

"Ik geloof dat de druk van de overheid verkeerd was en ik betreur het dat we daar niet duidelijker over zijn geweest", schrijft hij. "Ik denk ook dat we een aantal keuzes hebben gemaakt die we, met het voordeel van achteraf en nieuwe informatie, vandaag de dag niet meer zouden maken."

Zuckerberg zegt ook dat hij meer tegengas zal geven als er opnieuw verzoeken komen vanuit de Amerikaanse overheid om berichten op de platforms van Meta te verwijderen.

Twitter

Zuckerberg is overigens niet de enige techbaas die kritisch is op ingrepen op sociale media in het verleden. Jack Dorsey, de voormalige topman van Twitter, zei eerder ook dat het tegenhouden van bepaalde berichten op de berichtendienst te ver ging.

De topman van Meta benadrukt in zijn brief onpartijdig te zijn in de verkiezingsstrijd om het presidentschap tussen Kamala Harris en Donald Trump. "Mijn doel is om neutraal te zijn en geen rol te spelen, of zelfs ook maar de schijn te wekken een rol te spelen", schrijft hij.

Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op de brief van Zuckerberg.