Van de Zandschulp zocht voor US Open 'bewust weer gevoel van winnen'

Shapovalov was een van de tennissers die zich uitspraken over het uitblijven van een schorsing voor Jannik Sinner. De Italiaanse nummer één van de wereld testte eerder dit jaar tweemaal positief op doping, maar ging vrijuit.

"Different rules for different players", plaatste Shapovalov op X, waar onder anderen ook Nick Kyrgios zijn vraagtekens zette bij de zaak-Sinner.

Van de Zandschulp mengt zich niet graag in zulke discussies. "Ik hou er niet zo van als er zo over collega's wordt gepraat. Natuurlijk is het groot nieuws en wordt erover gesproken. Iedereen heeft, vooral online, zijn mening klaar. Maar wat ik ervan vind, gaat heel weinig veranderen."

"Als ik er eerder mee te maken had gehad, zou ik er misschien meer een mening over hebben", ging Van de Zandschulp verder. "Als ze zeggen dat hij niets heeft gedaan, dan is dat denk ik ook het geval."

Ook zijn coach Peter Lucassen is blij dat Van de Zandschulp de weg omhoog heeft gevonden: