Zo volg je de Paralympische Spelen bij de NOS

De Paralympische Spelen in Parijs volg je de komende weken bij de NOS. Vanaf woensdag 28 augustus tot en met zondag 8 september strijden de Nederlandse paralympiërs in Parijs om het eremetaal.

De openingsceremonie is woensdagavond 28 augustus live te volgen op NPO 3, van 20.00 tot 22.30 uur. Alle wedstrijden met Nederlandse deelnemers zijn live te volgen via de streams op NOS.nl en de NOS-app. Ook in de NOS Sportjournaals aan het begin van de avond wordt plek ingeruimd voor de paralympische prestaties.

Ook in het NOS Radio 1 Journaal 's ochtends en in Langs de Lijn (En Omstreken) worden de prestaties van de paralympiërs in Parijs uitgebreid besproken.

Studio Para Parijs

Elke dag is er NOS Studio Para Parijs, een avondprogramma van ongeveer vijftig minuten, gepresenteerd door Eline de Zeeuw. Hierin worden de hoogtepunten van de dag besproken met een van de vier vaste paralympische analisten deze Spelen.

Met rolstoelbasketballer Marc van de Kuilen gaat het vooral over de Nederlandse basketballers, die zowel bij de mannen als de vrouwen favoriet zijn voor een gouden medaille. De focus van rolstoeltennisster Jiske Griffioen (goud op de Paralympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016) ligt op de gedoodverfde winnaar van het rolstoeltennis bij de vrouwen, Diede de Groot.

De andere twee vaste analisten zijn paralympisch zwemmer Querijn Hensen en Marije Smits, verspringster en 100 meter-loopster, en drievoudig deelnemer aan de Paralympische Spelen.