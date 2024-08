60-plussers krijgen weer uitnodiging voor boosterprik tegen corona in de bus

Corona is inmiddels niet meer de ontwrichtende ziekte die het in 2020 en 2021 was, maar toch valt vanaf vandaag weer een uitnodiging voor een boosterprik voor 60-plussers in de bus. Ook mensen van jonger dan 60 die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik kunnen vanaf vandaag een prikafspraak maken, evenals zorgmedewerkers.

Het vaccin komt van producent Pfizer/BioNTech en is aangepast om te beschermen tegen de nieuwe FLiRT-variant. Door die variant leefde het coronavirus de afgelopen weken op.

Door vaccinaties en eerder doorgemaakte besmettingen worden de meeste patiënten met de FLiRT-variant veel minder ziek dan van andere varianten. Het RIVM behandelt het nu als een normale luchtweginfectie. Toch kunnen mensen die besmet zijn ernstige klachten krijgen, vooral mensen in zogenoemde risicogroepen.

Kleine piek

Volgens Chantal Rovers, internist-infectioloog bij het Radboud UMC, lijkt de recente corona-opleving weer op zijn retour te zijn. "Maar we zien in het najaar en de winter steeds een hogere piek van besmettingen en dus ook meer ziekenhuisopnames. De verwachting is dat dat dit najaar niet anders zal zijn", vertelt ze in het NOS Radio 1 Journaal.

Ook kun je door de FLiRT-variant langdurige klachten krijgen, vertelt Rovers. Die aandoening staat bekend als long covid. Rovers: "Die kans lijkt inmiddels wel iets kleiner te zijn dan in 2020. Verschillende studies tonen aan dat het vaccin de kans op long covid verkleint."