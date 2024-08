Politie onderzoekt 7 brandjes rond station Delft

De brandweer is vannacht uitgerukt voor zeven brandjes rond het station in Delft. De politie houdt sterk rekening met brandstichting en is een onderzoek gestart.

De branden waren tussen 01.50 uur en 05.50 uur, schrijft Omroep West. Onder meer een scooter en meerdere containers vatten vlam.

Volgens de omroep waren er op 6 augustus ook al twee branden in het stationsgebied. Toen ging het om brand in een bouwcontainer en op een terras. "Onderzoek moet verbanden uitwijzen", laat een woordvoerder van de politie weten. Er is nog niemand aangehouden.