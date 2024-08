Van theaterzaaltje naar derde Paralympische Spelen: 'Boccia-ploeg is beter dan ooit'

Daarmee is het balletje in Nederland wat harder gaan rollen. "Destijds trainden we nog in Groesbeek in een soort theaterzaaltje en waren we een heel klein beetje begonnen met krachttraining. We hadden wat losse dumbbells en elastieken. Inmiddels trainen we in Sporthallen Zuid in Amsterdam, een TeamNL-locatie, en werken we met allerlei specialisten: krachttrainer, sportpsycholoog, fysiotherapeut. Heel de omgeving is geprofessionaliseerd."

Analyses en statistieken

Er is zelfs een video-analysesysteem, waarmee alle acties tijdens een wedstrijd kunnen worden bijgehouden. Assistent-coach Anisha Tersteeg haalt de tablet tevoorschijn en laat zien hoe ze - met name tijdens wedstrijden - live taggen. "We houden bijvoorbeeld bij wie de bal gooit, waarvandaan die gooide, waar de bal terechtkomt, wat de bedoeling van de bal was en hoe de uitvoering was."

Daar komen uiteindelijk statistieken uit die de coaches kunnen terugkoppelen naar de sporter. "Je kunt terugzien welke soort ballen goed gingen en welke minder. Dan kun je daar gericht op trainen."