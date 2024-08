A16 richting Rotterdam weer open na pulp op wegdek

De A16 van Breda naar Rotterdam is urenlang dicht geweest omdat een vrachtwagen een lading aardappelpulp had verloren bij Hendrik-Ido-Ambacht. Het wegdek was "spiegelglad", meldt Rijkswaterstaat.

Het is nog onduidelijk hoe de vrachtwagen de lading rond 06.15 uur kon verliezen. Het schoonmaken van de weg duurde tot 11.30 uur.

Het opruimen van alle pulp was meer werk dan aanvankelijk werd gedacht, zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep Rijnmond. Er werden drie zogenoemde zoab-cleaners aan het werk gezet.

Daarnaast was er een knijperwagen aanwezig om de hopen pulp van de weg te krijgen.

Vertraging

Automobilisten werden vanochtend omgeleid via de grote parkeerplaats langs de snelweg. De vertraging liep op tot anderhalf uur.